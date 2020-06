De Luca è da mandare a casa senza appello

De Luca per me è da mandare a casa senza appello.

Ricordate quando due anni fa promise che avrebbe trasformato il litorale domizio nella “nostra riviera romagnola”?

Orbene oggi quelle terre sono ancora più prepotentemente l’emblema del malaffare e della malasanità.

Tra caporalato imperante (la camorra sguazza), paghe da 3 euro all’ora senza alcuna tutela (le imprese agricole che volevano i percettori di Rdc cosa dicono?) e affitti rigorosamente in nero (prima gli italiani, vero?) il litorale domizio è uno dei tanti esempi delle incapacità di De Luca.

Tra cabaret e lanciafiamme

Un politico che, dopo anni di politiche fallimentari, ha preferito darsi al cabaret piuttosto che chiedere scusa e farsi da parte per me è da bocciare, punto.

Il lanciafiamme vi ha convinto mentre ridevate, giusto?

Magari i 1000 euro vi hanno ammaliato, vero?

Pensate al nuovo focolaio di Mondragone e a come sono ridotti gli ospedali campani e fatemi sapere se la voglia di ridere vi è passata.

Soprattutto, se siete senza lavoro, fatemi sapere se siete disposti a lavorare 12 ore al giorno sotto al sole, anche da malati per la paga di ben 35 euro.

Ah, se siete donne, la paga giornaliera è di 20 euro.

Dimenticavo, anche i minorenni possono lavorare nei campi ma per pochi centesimi l’ora; suvvia, devono imparare il mestiere…

Fonte foto: caserta web