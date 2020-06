Scanzi: “Questa destra sta dando ogni giorno il peggio di se stessa”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“Non ho scaricato l’App Immuni e invito tutti a non scaricarla”.

Chi lo ha detto? Il mitologico Pappalardo? La tenera Cunial? Il poro schifoso? No: Giorgia Meloni. Che è andata oltre: “È una iniziativa fatta in violazione del codice appalti e delle norme italiane. Il decreto approvato dice che le informazioni presenti sull’app non possono essere utilizzate per altri scopi ma non sanziona il diverso utilizzo”.