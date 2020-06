Fratoianni: “Il Parco Regionale Sirente Velino sta subendo un attacco dal governo regionale”

Il Parco Regionale Sirente Velino sta subendo un attacco dal governo regionale. Nella regione dei Parchi, l’unico parco Regionale esistente da decenni continua a subire riperimetrazioni e depotenziamenti da parte di una politica che non ha mai avuto effettiva volontà di farlo funzionare.

Taglio di ben 10.000 ettari

Con la scusa dei danni da fauna selvatica e dei vincoli paesaggistici che rallenterebbero la ricostruzione post-Terremoto (a 11 anni di distanza, in realtà, la ricostruzione è in stato fortemente avanzato, soprattutto nei comuni del parco), la Lega ha in programma il taglio di ben 10.000 ettari di territorio, in punti in cui non solo nidificano le Aquile Reali e altri Uccelli rapaci, ma in una zona che solo recentemente ha registrato il transito dell’Orso Bruno Marsicano, specie autoctona in via d’estinzione, simbolo non solo del Parco ma della regione Abruzzo tutta. Come se non bastasse, la regione ha intenzione di aprire alla caccia in queste zone, che per la loro storia e per la loro biodiversità sono meta ambita dai turisti, unica effettiva fonte di sviluppo e sostentamento dei paesi che resterebbero fuori dal Parco Regionale Sirente Velino.