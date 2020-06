Cinque dritte per sopravvivere alla calura estiva

L’estate bussa alle porte, porterà grandi ondate di caldo e temperature che supereranno i 40 gradi. A questo punto stiamo tutti aspettando i servizi del Tg che consigliano agli anziani di non uscire nelle ore più calde e bere molti liquidi. Già ora sono in molti a darci consigli, dal consiglio dei ministri sul sito del governo, alle testate più importanti…Banalità? Non sempre lo sono! Vediamo quindi 5 consigli per sopravvivere al caldo estivo che funzionano davvero.

1- Scegliamo il ventilatore se non abbiamo il climatizzatore

Ovviamente, il climatizzatore è in grado di farci resistere anche ai caldi più torridi. L’importante è utilizzarlo consapevolmente: cerchiamo di non abbassare la temperatura sotto i 25 gradi, altrimenti se per sbaglio dovessimo uscire ci sarebbe uno sbalzo termico eccessivo; inoltre, lo spreco energetico sarebbe davvero altissimo. Se non avete il condizionatore scegliete il ventilatore: facendo circolare l’aria in tutto l’ambiente riesce ad abbassare la temperatura anche di 6 gradi e non pesa sulla bolletta anche se lo teniamo acceso tutto il giorno.

2- Spegniamo le apparecchiature che non utilizziamo

Se in casa ci sono computer, tv o altri apparecchi elettronici che non stiamo utilizzando, spegniamoli e teniamoli scollegati durante la notte, perché sprigionano calore anche se lasciamo accesa solo la lucetta dello stand-by. Evitiamo inoltre di utilizzare il forno, soprattutto nei giorni di maggiore afa.

3- A dipingere il muro ci pensano le piante rampicanti

Se avete dello spazio esterno disponibile, potete creare una “barriera verde” piantando piante rampicanti che coprano le pareti esposte al sole, oppure piantare due o tre alberi nella zona sud oppure ovest dell’abitazione. Vi farà risparmiare la spesa di condizionatori e ventilatori perché terrà la casa al riparo dal sole abbassando la temperatura fino a 6 gradi.

4- Rimedio della nonna: lenzuolo bagnato fuori dalla finestra

Nelle giornate in cui il caldo in casa è davvero insopportabile, potete provare ad appendere un lenzuolo bagnato fuori alla finestra. Questo rimedio si rivela utile quando l’aria esterna è più fresca rispetto a quella che c’è in casa: l’acqua, evaporando, rinfrescherà l’aria in casa.

5- Attenzione a ciò che si mangia e si beve

Nonostante l’abbiamo sentito dire milioni di volte lo ripetiamo: è fondamentale bere molti liquidi. Inoltre, attenzione a ciò che mangiamo. Sì a riso, pasta e patate, ma solo se preparati con condimenti leggeri, mentre preferite il pollo alla carne rossa e pesci light come la sogliola, molto digeribile e ricca di proteine o il pesce azzurro: l’ideale sarebbe mangiarlo tre volte a settimana. Scegliamo poi alimenti freschi, come frutta e verdura di stagione, da conservare rigorosamente in frigorifero. Se con la temperatura che sfiora i 40 gradi dovesse rompersi il frigorifero? Prima di entrare nel panico e piangere gli ultimi liquidi che non abbiamo sudato, contattiamo il miglior servizio di riparazione frigoriferi a Roma! Tecnici certificati che interverranno solo con pezzi originali per riparare il guasto, in modo da non sbagliare e avere nuovamente uno degli elettrodomestici fondamentali per sopravvivere al caldo.