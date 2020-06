Genova, Potere al Popolo: “Stop alla Tari per le case popolari”

Le tasse per i lavoratori e i ceti deboli arrivano sempre puntuali, gli aiuti e i programmi di welfare forse non arriveranno mai.

Il Comune di Genova è fra le poche amministrazioni a non aver rinviato la scadenza del pagamento della acconto della Tari, un salasso che si aggira intorno ai 300 euro in media a famiglia.

Abbiamo già espresso molte critiche rispetto all’ operato della Giunta, che riflette ad ogni modo una situazione nazionale.

Tutta la classe politica non si sta minimamente preoccupando delle condizioni economiche delle classi popolari. La crisi in corso sta già manifestando i suoi effetti, e l’unica misura straordinaria che il governo e gli enti locali hanno intrapreso sono stati i Buoni Spesa. Una misura del tutto insufficiente che ha riguardato pure una fascia ristretta di persone.

Il Sindaco Bucci non si preoccupa nemmeno di rinviarla, nonostante le risorse a disposizione ci siano, nonostante molte altre città abbiano già rinviato la Tari a settembre.

Problema grosso

Come si può vedere nel grafico, la Tari è aumentata progressivamente nel corso degli anni, questo è il risultato dei tagli continui ai trasferimenti da Stato agli Enti Locali, dal rispetto del patto di stabilità interno che impone il pareggio di bilancio, e di conseguenza della maggiore necessità da parte dei Comuni di trattenere più liquidità possibile tramite la tassazione locale.

Crediamo che al di là del rinvio delle scadenze o meno, ci sia un problema grosso come una casa: tutta la politica locale non vuole mettere in discussione i problemi strutturali di questo sistema, non considera le priorità e i bisogni dei soggetti più deboli e nasconde i problemi sotto al tappeto!

Siamo stufi dei rimbalzi continui a cui giocano giunta e opposizione nel consiglio comunale, siamo stufi di chi litiga sulle virgole e non rappresenta nessuno.

Le priorità oggi sono del popolo e dei suoi bisogni. La crisi l’abbiamo pagata già 10 anni fa e non vogliamo più pagare niente.

Da Potere al Popolo Genova