Fornaro, UE: “Tenere la barra dritta per un’Europa solidale”

Per uscire da questa crisi il Governo deve tenere la barra dritta: maggiore coesione e giustizia sociale, maggiori investimenti per la riconversione ecologica, per la tutela dell’assetto idrogeologico, più risorse per la sanità e la scuola. Non si devono ascoltare le false scorciatoie di chi vuole semplicemente riportare indietro le lancette del tempo per comprimere i diritti sociali e ambientali. Il governo deve tenere la barra dritta anche nel negoziato in sede europea, per una nuova Europa solidale che rilanci il suo ruolo storico di comunità dei popoli e di lotta alle diseguaglianze e non la somma di egoismi nazionali come vorrebbero i sovranisti e i paesi frugali.

Lo ha detto il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio, Federico Fornaro intervenendo in Aula nel dibattito sull’informativa del Presidente Conte sul prossimo Consiglio Europeo.

Coraggio e determinazione per vincere la sfida di una nuova Europa che archivi definitivamente le politiche monetariste e neoliberiste. Sulla vicenda Regeni, infine, per noi la verità sulla sua morte viene prima di ogni cosa, viene prima degli accordi commerciali e della geopolitica: è una ferita nella coscienza nazionale che va rimarginata al più presto, conclude Fornaro.

Articolo1 CS