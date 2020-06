Di Maio: “Per il nostro turismo la riapertura con la Svizzera è un fattore molto importante”

Così il premier Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Eccoci al valico di Brogeda-Chiasso, il confine tra Italia e Svizzera è regolarmente aperto. Per il nostro turismo la riapertura con la Svizzera è un fattore molto importante, nel periodo estivo infatti sono davvero tanti i cittadini svizzeri che scelgono l’Italia per trascorrere le proprie vacanze.

Ieri al Consiglio dei ministri abbiamo esteso l’anticipo della cassa integrazione per altre 4 settimane. Grazie all’impegno del ministro Patuanelli fino al 13 agosto imprese, partite iva, artigiani, agricoltori che hanno subito danni a causa dell’emergenza potranno fare domanda per ottenere indennizzi a fondo perduto. Con lo sblocco dei flussi turistici diamo linfa ai nostri commercianti grazie all’arrivo di turisti dall’estero.

Siamo insomma impegnati su più fronti per rimettere in moto la nostra economia.

Nessuno verrà abbandonato dal governo. Andiamo avanti uniti dando il massimo per l’Italia.