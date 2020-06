Guerra, Rem: “Ok proroga termini di accesso e incremento fondo per affitti”.

“Bene ha fatto il Consiglio dei ministri ieri a concedere alle famiglie messe in grave difficoltà economica dal Coronavirus un mese in più per accedere al Reddito di Emergenza, che ha raggiunto sino ad ora circa un quarto della platea potenzialmente interessata”.

“Ma i dati diffusi oggi dall’Istat confermano che, come ho più volte sottolineato in sede di definizione della misura, non avere tenuto conto della spesa per affitto nel definire il reddito di riferimento al di sotto del quale è riconosciuto l’accesso al Rem (che varia da 400 euro nel mese di aprile per un single fino a un massimo di 800 euro per le famiglie numerose) è stato sicuramente un grave errore, che dovrebbe essere corretto in sede di conversione del decreto Rilancio”