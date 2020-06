Firenze, sostegno alla locazione

Approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19.

È stata approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno alla locazione conseguente all’emergenza Covid-19.

Per coloro che risultano ammessi, non sono previste integrazioni istruttorie non essendoci punteggi, ma solo il valore ISE come criterio di ordine della graduatoria.

Soltanto coloro che risultano esclusi possono inviare delle integrazioni documentali per chiedere di essere riammessi nella graduatoria definitiva.

Le integrazioni possono essere inviate solo on line per un periodo di 10 giorni consecutivi dalle ore 10 del giorno 9 giugno 2020 alle ore 23.59 del giorno 19 giugno 2020 completando l’apposita procedura online

Come verificare l’esito delle propria domanda

1) Accedere dal link allegato in fondo alla pagina “Verifica esito domanda”

2) Selezionare Domande Immesse

3) Selezionare Bando Contr.Aff.Covid-19 (2020)

3) Inserire le medesime credenziali usate per la domanda

4) Se si risulta esclusi, è possibile selezionare “Integrazioni Documentali”

4) Compilare il modulo con le proprie eventuali osservazioni e aggiungere gli allegati eventualmente richiesti nel motivo di esclusione

5) Inviare il modulo

Per informazioni si può chiamare il numero 3357648228 nelle seguenti fasce di reperibilità

Lunedì 9-11

Mercoledì 11-13

Giovedì 9-11 e 15-17

Venerdì 9-11