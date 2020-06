“Milano da leggere” supera i 100mila download

La Fase 2 del Sistema Bibliotecario Milanese prosegue con la riapertura da martedì 9 giugno di altre cinque rionali del Sistema Bibliotecario Milanese, che si aggiungono alle nove aperte dal 26 maggio (Affori, Baggio, Chiesa Rossa, Gallaratese, Niguarda, Oglio, Sormani, Tibaldi, Valvassori Peroni) e alle sei riaperte dal 3 giugno (Fra Cristoforo, Lorenteggio, Sant’Ambrogio, Sicilia, Venezia, Vigentina).

Le cinque biblioteche osserveranno i seguenti orari:

Accursio

Mar, gio: 9.30/ 14.30

mer, ven: 14.00/19.00

Sab: 9.30/14.00

Dergano

Mar, gio: 9.30/ 14.30

mer, ven: 14.00/19.00

Sab: 9.30/14.00

Parco

Mar, gio: 9.30/ 14.30

mer, ven: 14.00/19.00

Sab: 9.30/14.00

Harar

mer, ven: 14.00/19.00

giov: 9.30/14.30

sab: 9,30/14

Cassina Anna

mar, gio: 9.30/14.30

sab: 9.30/14.00

Prenotazioni online

Nelle 9 biblioteche aperte dal 26 maggio è già attivo dal 3 giugno il servizio di prenotazione online dal catalogo di libri, cd e dvd del SBM. Il servizio si estenderà progressivamente anche alle altre rionali dove, al momento, sono attivi solo i servizi di prestito dei libri prenotati prima della chiusura e restituzione.

Dal 26 maggio al 5 giugno sono stati prestati 3.931 libri e ne sono stati restituiti 13.961. L’apertura del servizio di prenotazione ha visto nei primi tre giorni di apertura 3.028 richieste, un boom che testimonia come il lockdown abbia compresso un grande desiderio di leggere su carta.

Tuttavia, la lettura su supporto digitale – che ha accompagnato i lettori durante i tre mesi di lockdown, grazie al vasto archivio di e-book, audiolibri, quotidiani e riviste disponibile sul sito del Sistema Bibliotecario Milanese (39.675 download di e-book, 269.269 audiolibri in streaming, 582.270 consultazioni dell’edicola per 11.365 iscritti, con un incremento di iscrizioni del 504%) – prosegue con il successo dell’iniziativa “Milano da leggere”, l’iniziativa di promozione della lettura ideata dal Sistema Bibliotecario Milanese che ha già superato i 100mila download.

Partita lo scorso 15 aprile, l’edizione 2020 di “Milano da leggere” è dedicata a “I talenti delle donne” e consente di scaricare e leggere gratuitamente fino al 30 giugno le opere di scrittrici milanesi, per nascita o elezione. Ad oggi sono stati pubblicati otto dei dieci titoli in programma per un totale di 100.261 download, e seguiranno il 10 giugno “Una donna e altri animali” di Brunella Gasperini (con un podcast di Lella Costa), il 17 giugno “Cecilia e le streghe” di Laura Conti. L’offerta si è arricchita di un undicesimo titolo: “Alda Merini. L’eroina del caos” di Annarita Briganti che uscirà il 24 giugno concludendo la rassegna.

Facile prevedere che l’edizione 2020 supererà il record dell’edizione 2017, dedicata alla “Milano in giallo”, che aveva raggiunto i 115.000 download.

I titoli sono disponibili sul sito comune.milano.it/milanodaleggere

“Il sistema bibliotecario milanese è stato una grande risorsa durante i tre mesi di lockdown e ora, già all’avvio della Fase 2, si rivela un presidio culturale e un servizio essenziale per i cittadini – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Il successo di ‘Milano da Leggere’, inoltre, conferma che l’avvicinamento al mondo digitale ha fidelizzato molti utenti a questo nuovo supporto, rendendo ancora più accessibile il patrimonio civico di libri e opere multimediali”.