Morra: “Noi siamo minoranza”

Il cambiamento è parola semplice da pronunciare e scrivere.

Ma se dal piano linguistico ci si trasferisce al piano reale, ontologico, perché si dia cambiamento c’è necessità di autoimporsi modifiche di tante abitudini, di tanti modi di fare, che quotidianamente ereditiamo dall’ambiente di cui pretendiamo, a parole, la trasformazione, pensando però, ipocritamente, che il discorso sia rivolto ad altri e non a noi.

Bastino, per capire, i riferimenti a due ambiti in cui, a parole, non dovrebbero esserci difficoltà: il sessismo e l’ambiente.

Non c’è amico o conoscente che apertamente sostenga discriminazioni di genere. Eppure sappiamo tutti quanto si debba cambiare perché diritti delle cosiddette minoranze su base sessuale debbano essere presi in considerazione e poi riconosciuti e tutelati.

Anche su temi ambientali ormai c’è un consenso enorme sulla necessità di cambiare. Senza che nei fatti si registrino comportamenti coerenti con la misura del consenso.

Perché si dia cambiamento dobbiamo esser rivoluzione culturale

Convincerci ed indurre trasformazioni nelle mentalità, nelle azioni quotidiane, nei consumi, questo è il compito che ci eravamo posti intorno al blog di Beppe.

Vi ricordate quando Beppe ci ricordava che fare la spesa rappresentava un atto rivoluzionario? A parole, ad esempio, noi volevamo cambiare il mondo della comunicazione televisiva, salvo accettarlo in toto senza discriminazione alcuna, senza selezione preventiva, sia nel partecipare a programmi TV con conduttori che definivamo inadeguati, sia nel seguire gli stessi programmi, assicurando agli stessi share e ritorni pubblicitari.

Pensiamoci. Perché organizzazioni, strutture, team di qua e di là sono vuoti se non vengono sostanziati da valori, idee, progetti.

Sursum corda.