Scanzi: “Voi credete a Salvini o all’Etna?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Allora, ricapitolando. Sui social del Capitano (?) appare una foto nella quale, alle spalle di Salvini, non compare il Vesuvio ma l’Etna. Tutti prendono in giro Salvini. Il quale, lungi dal chiedere scusa, dice che la foto è stata manipolata dai “buontemponi di sinistra”, tipo il sottoscritto, e che in quella originale c’è sempre stato il Vesuvio. Ovviamente noi gli crediamo. Sfortunatamente, nella cronologia delle modifiche del post “incriminato”, risulta proprio che un contenuto multimediale (foto) sia stato rimosso. Ma forse sono stati i “buontemponi di sinistra” anche lì.