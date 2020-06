Costa: “Sembra una scena tratta dalla serie Breaking Bad o Narcos… invece è la realtà”

Così il ministro Sergio Costa sulla sua pagina Facebook:

Sembra una scena tratta dalla serie Breaking Bad o Narcos… invece è la realtà. E’ successo a Catania: come vedete dalle immagini sono stati trovati, scavando nel terreno, un milione di euro in contanti nascosti in barili. Soldi, chiaramente, sporchi dal traffico illecito di rifiuti.

Grazie a un’operazione della Guardia di Finanza sono state arrestate 5 persone e un impero da oltre 110 milioni è finito sotto sequestro.