Roma, appartamenti che prima erano in mano alla criminalità ora ospiteranno donne vittime di violenza

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Appartamenti che prima erano in mano alla criminalità ora ospiteranno alcune donne vittime di violenza. Non si ferma il nostro impegno sul territorio per accrescere il numero degli spazi destinati alle strutture di semiautonomia, alle case rifugio e ai centri antiviolenza dopo averli sottratti alla criminalità organizzata.

Oggi, insieme alle assessore Linda Meleo e Veronica Mammì, ho voluto vedere come proseguono i lavori in uno degli immobili presenti nel VII Municipio, nell’area sud-est di Roma, che il nostro Dipartimento lavori pubblici (Simu) ha preso in consegna lo scorso marzo per la riqualificazione prima di essere affidato al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. I due appartamenti saranno in grado di ospitare donne che hanno subito violenza e abusi, e i loro eventuali figli minori: l’obiettivo è consentire loro di superare i traumi subiti e riprendere progressivamente una vita normale.