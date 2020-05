Calcio: proposta partite in chiaro per famiglie a basso reddito e sconti su diritti tv

Una serie di misure per far ripartire il calcio in tutta sicurezza e garantire i diritti dei tifosi danneggiati dal lockdown. A presentarla il Codacons, che si rivolge al Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, affinché anche i cittadini siano invitati al tavolo sulle ripartenze del settore sportivo.

DIVIETO DI PARTITE A PORTE APERTE SALVO DOVE SQUADRA SI ASSUMA RESPONSABILITÀ TOTALE DEL CONTROLLO DELLE DISTANZE

“Lo stop al calcio ha prodotto un evidente danno per utenti e tifosi, ma accelerare sulla ripartenza potrebbe causare una nuova impennata dei contagi nel nostro paese – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per questo chiediamo misure che da un lato possano garantire i diritti dei cittadini, dall’altro assicurare la salute pubblica negli stadi”.

Nello specifico il Codacons chiede di vietare le partite a porte aperte laddove le società calcistiche non siano in grado di garantire il rispetto delle distanze minime all’interno dello stadio e nelle fasi di ingresso e uscita dagli impianti; il divieto assoluto di accesso allo stadio per le tifoserie violente; sconti sui diritti calcistici in favore delle pay-tv; possibilità di vedere le partite in chiaro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro nelle quali almeno un componente abbia acquistato un abbonamento allo stadio negli ultimi 3 anni.

CODACONS CHIEDE A MINISTRO SPADAFORA E CONI DI PARTECIPARE AL TAVOLO SU RIPARTENZA

Intanto tutti i tifosi e gli appassionati di calcio interessati a chiedere la restituzione di quanto pagato per biglietti e abbonamenti non usufruiti possono avvalersi dell’assistenza dell’associazione al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.

Codacons CS