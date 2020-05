Pescara, sempre più vicino il recupero della piena balneabilità

Un passo in avanti importante verso il recupero della piena balneabilità del mare di

Pescara. Gli esiti molto incoraggianti dei prelievi di acqua marina che l’Arta (Agenzia

regionale di tutale ambientale) ha effettuato nell’ultimo trimestre, su richiesta del

comune di Pescara, hanno infatti scongiurato i temuti divieti permanenti e

determinato in data odierna da parte della Regione – e di conseguenza dal sindaco

Carlo Masci in un’ordinanza firmata nel pomeriggio – solo i canoni della

temporaneità dell’impedimento a effettuare bagni da parte dei cittadini nei due

punti di prelievo antistanti Via Leopardi e Via Galilei. Per la piena balneabilità, nel

caso di Via Leopardi sarà necessario effettuare altri due prelievi essendo questo un

punto ancora non classificato; per il tratto in confluenza con via Galilei sarà invece

sufficiente il risultato delle analisi di un unico campione. Le premesse affinché i

pescaresi recuperino dunque la piena disponibilità del loro mare – nonostante le

conseguenze dell’emergenza sanitaria sulla stagione ormai alle porte – ci sono tutte

e inducono a un ottimismo che da anni sembrava smarrito.

I tecnici dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale il 12 maggio scorso avevano

reso noti – come si ricorderà – i risultati, tutti ampiamente favorevoli, delle analisi

sulla presenza di escherichia coli ed enterococchi fecali, ossia i due indicatori

biologici che stimano i livelli di inquinamento, così come richiede la legge 116/2008.

Ebbene, in quella data i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua di

balneazione, prelevati in data 6, 16 e 29 aprile, e il 4 maggio, avevano espresso le

seguenti ottime percentuali: il 6 aprile “<10” su 100 ml (valore massimo 200) per gli

enterococchi, “73” (valore massimo 500) per l’escherichia coli; il 18 aprile “<10” e

“31”; il 30 aprile “85” e “10”; il 5 maggio “10” e “281”. L’Arta in questi giorni sta

continuando le proprie attività specifiche nell’ambito del calendario di

monitoraggio. E’ evidente che vi siano tutti gli elementi per avere fiducia in un

epilogo positivo voluto dall’amministrazione e dal sindaco Masci.