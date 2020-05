Di Maio: “Ora abbassiamo le tasse”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Ora abbassiamo le tasse.

Non possono pagare i cittadini colpe che non hanno. Gli italiani sono le principali vittime di questa pandemia.

Quindi è compito dello Stato supportare il proprio popolo.

Il governo sta lavorando a una riforma fiscale che significa: semplificare le procedure e abbassare le tasse.

Non possiamo usare mezze misure. Dobbiamo intervenire in maniera straordinaria o il Paese non si riprenderà.