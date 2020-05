Cybersecurity: tecnologia al servizio di online banking e casinò

L’era attuale è estremamente affascinante, poiché l’innovazione tecnologica è diventata parte della nostra vita, arrivando a dominare completamente aree come le comunicazioni. Si tratta qualcosa che – con l’adozione massiccia di messaggistica istantanea, insieme ai social network – è riuscita a cambiare radicalmente il modo in cui condividiamo le esperienze della vita quotidiana con la nostra famiglia e i nostri amici.

Un’altra cosa che è cambiata in modo sostanziale, sono i requisiti di sicurezza necessari per proteggere la nostra attività online. Tutto ciò non è importante solo per la persona comune, abituale utente di Internet, ma è anche una questione sostanziale per quelle piattaforme online che gestiscono denaro dai loro clienti, come banche, piattaforme di pagamento e pagine di scommesse sportive.

Cos’è la sicurezza informatica?

Il termine sicurezza informatica si riferisce all’insieme di strumenti, politiche, metodi di gestione dei dati, formazione e pratiche che consentono di creare un ambiente sicuro in modo che una determinata tecnologia possa essere utilizzata, offrendo la corretta protezione dei dati sensibili di un utente o di un’organizzazione.

In breve, si tratta di tutto ciò che consente di proteggere le attività su Internet. Ciò è indipendente dal tipo di attività, poiché sia ​​i dati personali che le informazioni bancarie, le password e i registri finanziari devono essere protetti con la stessa cura.

Data l’enorme quantità di informazioni che circolano su Internet, sono ovviamente presenti anche rischi e vulnerabilità, che richiedono una maggiore attenzione e protezione.

La sicurezza informatica ha adottato tecnologie come l’intelligenza artificiale per apprendere i modelli di comportamento dell’utente e, da lì, avvisare quando si verificano situazioni insolite e quindi prevenire frodi e possibili truffe.

Sicurezza nel settore bancario e dei servizi

I dati finanziari sono la principale preoccupazione di coloro che sviluppano piattaforme di sicurezza. Alcuni anni fa, le persone hanno accolto in modo piuttosto timido il commercio elettronico e l’online banking, temendo che i loro dati finanziari sarebbero stati in qualche modo esposti e potenzialmente rubati.

Oggi, i processi di crittografia sono abbastanza efficienti grazie ai nuovi sviluppi tecnologici, rendendo dunque tutte le preoccupazioni relative alla sicurezza online ormai solo un ricordo. Naturalmente, sono gli stessi utenti – e le precauzioni di sicurezza che prendono – che completano la formula per la protezione dei dati su Internet.

La prevenzione è il modo migliore per aiutare la tecnologia a svolgere il proprio ruolo di minimizzazione dei rischi durante le transazioni e le operazioni elettroniche.

Uno degli ultimi processi che sono stati implementati a livello di sicurezza bancaria è l’uso di generatori di numeri casuali, con l’acronimo inglese di RNG. Si tratta di dispositivi che emettono sequenze numeriche casuali, che scadono in un determinato lasso di tempo.

Questo sistema è implementato con nomi diversi dalla stragrande maggioranza dei sistemi bancari online nel mondo, rendendo possibile personalizzare all’estremo la sicurezza di un conto bancario, una novità che ha raggiunto anche le piattaforme dei casinò e reso i sistemi più solidi ed efficienti.

La sicurezza dei casinò online

Nonostante anni nel mercato, il mondo del gioco d’azzardo online è ancora relativamente giovane e quindi in costante sviluppo. Le grandi dimensioni, la grande quantità di giochi a cui si può aver accesso – come BlackJack, slot e i numerosi free spin – così come pure il grande numero di operazioni supportate dai sistemi di casinò online, portano alla nascita di sistemi di sicurezza avanzati che si occupano dell’integrità dei dati degli utenti e garantiscono il minor numero di vulnerabilità.

Come si può ben capire, tutto ciò è vitale, poiché garantisce che il denaro degli utenti sia costantemente protetto. Proprio come l’online banking, i casinò hanno il compito di gestire un saldo in contanti che appartiene ai loro clienti e deve essere gestito di conseguenza.

Elementi per valutare il livello di sicurezza di una piattaforma di casinò

Ci sono alcuni aspetti che possono aiutare a determinare la qualità della sicurezza di una piattaforma web dedicata ai giochi da casinò, ad esempio:

Legalità : È necessario verificare che l’operatore disponga delle autorizzazioni operative. La cosa si può accertare abbastanza facilmente, controllando che la piattaforma sia dotata del logo AAMS

Aspetti tecnici : sapere sotto quale software opera la piattaforma e verificare il funzionamento dei canali del servizio clienti, centralino telefonico, ecc. Inoltre, l’interfaccia deve essere chiara e stabile. In caso contrario, la piattaforma non è affidabile.

Metodi di pagamento : quelle piattaforme che dispongono di metodi di pagamento appartenenti al sistema bancario tradizionale sono affidabili.

Reputazione : esistono molti forum indipendenti in cui è possibile verificare la reputazione del casinò a cui vogliamo partecipare, valutando dunque le recensioni degli utenti.