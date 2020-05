Morra: “Le parole della vedova di Vito Schifani le ricordiamo tutti”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Mi ricordo come mi alzai il 24 mattina, dopo la strage ed i vari speciali e tg televisivi che furono prodotti la sera precedente: stanco, con una sensazione di vuoto opprimente, come se mi fossi sottoposto ad operazione chirurgica che mi aveva tolto organi ed energie, consapevole che un attentato come quello di cui Cosa Nostra era stata capace era certamente un momento per la nostra storia politica, prima che criminale, enorme, da ricordare per decenni.

Ma ciò che mi confermò queste prime valutazioni e sensazioni fu poi quello che avvenne ai funerali, il giorno successivo, del giudice, della moglie e degli uomini della sua scorta deceduti.