“Esiste un’incredibile sproporzione tra ciò che lo Stato ritiene giusto

spendere per la Difesa e per gli armamenti e quello che concede alla

sanità. Tra l’altro, con una Costituzione che all’articolo 11 ripudia la

guerra e all’articolo 32 stabilisce il diritto alle cure per tutti.

Abbiamo il dovere di esaminare le priorità del Paese e delle persone, e

dobbiamo avere la coerenza di fondare le nostre decisioni di bilancio

sui principi della nostra Costituzione”. Così in un’editoriale

pubblicato sul suo blog, il prof. Ignazio Marino, Professore di

Chirurgia e Executive Vice President presso la Thomas Jefferson

University di Philadelphia.

“Per dare un’immagine chiara delle proporzioni dei due diversi

investimenti, basti pensare che in questa inedita e storica situazione

di emergenza sanitaria il Governo italiano si è sforzato di mettere in

campo 25 miliardi di euro attraverso il decreto Cura Italia. Questa

stessa cifra è il corrispettivo di ogni anno di Bilancio della Difesa.

Fatti che disorientano. Con amarezza viene da scrivere che non avevamo,

quando erano indispensabili, respiratori e posti letto per tutti gli

ammalati, ma abbiamo sempre avuto in tutto questo frangente la certezza

che grazie agli F-35 saremmo stati in grado di bombardare qualunque

luogo nel raggio di 1.000 km dall’Italia”, aggiunge il prof. Marino.

“Una riflessione per il Parlamento e per un Governo sostenuto da forze

politiche che a parole aborrono la guerra e gli armamenti ma che

sostengono sia un errore contrapporre gli investimenti della Difesa a

quelli della Salute. Personalmente, sono convinto che se si potessero

esprimere i cittadini italiani non condividerebbero questa visione e

preferirebbero investire in strumenti per proteggere la salute piuttosto

che in cacciabombardieri”.