Di Maio: “Continuiamo a lavorare senza sosta, con impegno, umiltà e responsabilità”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Giornata intensa. Prima alla Camera dei deputati, adesso Consiglio dei ministri. Ci sono alcuni temi ancora aperti, ma sono certo che si risolveranno in tempi celeri perché i cittadini non possono aspettare. Penso che sia doveroso intervenire durante la conversione in Parlamento del dl rilancio per correggere la norma sui fondi ai comuni colpiti dal covid. Invece di limitarla ai comuni di 5 province bisogna estendere i fondi a tutti i comuni d’Italia diventati zona rossa durante questa pandemia.

C’è un decreto da approvare per mettere in sicurezza l’anno scolastico e gli Esami di Stato. Ci sono anche 80mila insegnanti da assumere. Insomma non c’è tempo da perdere. Tutto il mio sostegno alla ministra Azzolina per il compito che sta portando avanti in questa fase difficile.

Continuiamo a lavorare senza sosta, con impegno, umiltà e responsabilità.

Sempre viva l’Italia.