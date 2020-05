Bracciano, il Sindaco: “Commercianti esonerati dalla tassa di occupazione del suolo pubblico”

A Bracciano esonero dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) fino a tutto ottobre con riserva di proroga. L’Amministrazione Tondinelli dopo aver stanziato 200 mila euro per i piccoli e medi imprenditori ha messo in campo questa ulteriore misura.

A Bracciano un segnale di aiuto

Un segnale di aiuto in un momento delicato come la ripartenza delle attività rimaste chiuse per oltre due mesi e mezzo: “Stiamo pensando a tutte le categorie più colpite dalla pandemia – dice il Sindaco Armando Tondinelli – le nostre misure non si fermano qui. Oltre agli sgravi fiscali e all’esonero della Tosap stiamo ridisegnando Bracciano sotto il profilo dell’accoglienza turistica perché la nostra città merita di essere annoverata tra le mete più ambite d’Italia. A breve incontreremo i rappresentanti di ciascuna categoria per proseguire insieme l’opera di rilancio”.

Avvisi di pagamento prorogati al 30 giugno

Inoltre, per tutti gli avvisi di liquidazione, gli atti di accertamento, di controllo, di ingiunzione e di riscossione coattiva, nonché gli inviti bonari di pagamento eventualmente recapitati ai Cittadini nel periodo dall’ 8 marzo e fino al 31 maggio 2020, la data di scadenza di pagamento riportata dovrà intendersi come 30 giugno 2020, e che, in nessun caso, per il tardivo pagamento tra la data riportata nell’avviso e il 30 giugno, potranno applicarsi oneri ulteriori, quali interessi e sanzioni a carico dei contribuenti debitori. “Ci teniamo a specificare – aggiunge il Sindaco – che non applicheremo tasse extra a chi è in ritardo con i pagamenti e per la tassa di occupazione di suolo pubblico abbiamo predisposto un esonero, per cui i soldi non verranno richiesti indietro nei mesi prossimi ne a rate ne in diverse soluzioni. Forza Bracciamo, insieme ce la faremo”