Raggi: “Proseguono i lavori in Via IV Novembre”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Proseguono i lavori in via IV Novembre, uno degli interventi più importanti previsti nel “Piano Sanpietrini”.

Nelle foto potete già vedere il “ricamo” sulla sede stradale con la conservazione della pavimentazione in selciato solo nella parte laterale, in prossimità dei marciapiedi. Il resto della carreggiata sarà in asfalto per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che ogni giorno percorrono questa strada, soprattutto ai motociclisti.