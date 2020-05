Fratoianni: “Informazione bene comune prezioso in democrazia”

«L’informazione è un “bene comune prezioso in una democrazia. I continui tagli, i sacrifici richiesti da anni ai giornalisti della più importante agenzia di stampa del Paese non possono continuare all’infinito».

Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in merito al piano di ristrutturazione all’agenzia di stampa Ansa e allo sciopero di 48 ore proclamato dai giornalisti.

«A me pare che ormai siamo al fondo del barile – prosegue l’esponente di Leu – e se non vogliamo compromettere definitivamente la sua capacità informativa deve essere bloccata la nuova campagna di tagli. Gli editori italiani non scarichino sempre sui lavoratori i costi delle imprese editoriali».

«Sono certo che il sottosegretario Martella si attiverà immediatamente nelle prossime ore – conclude Fratoianni – affinché sia trovata una soluzione. Ai giornalisti e ai lavoratori dell’Ansa vanno la nostra solidarietà e sostegno».