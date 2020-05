Così l’onorevole Stefano Fassina sulla sua pagina Facebook:

Solidarietà e sostegno alle giornaliste e giornalisti dell’Ansa in un doloroso sciopero per difendere la qualità di un servizio essenziale per la democrazia, oltre che per il loro lavoro.

È inaccettabile il comportamento dell’azienda, in particolare verso i lavoratori più deboli in quanto precari: strumentalizza e approfitta dell’emergenza Covid-19 per raggiungere un obbiettivo perseguito da tempo. Il Governo convochi al più presto Ansa affinché venga ritirato il piano industriale imposto, vengano bloccati i tagli all’occupazione e si definisca una strategia sostenibile per Ansa e per il settore delle agenzie di comunicazione. In un quadro di ridimensionamento del pluralismo nell’informazione in Italia, è ancora più importante la funzione delle agenzie.