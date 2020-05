Fiumicino, Franchini: “Controlli nel weekend: obiettivo evitare assembramenti”

Sono circa 200 i controlli effettuanti nel fine settimana dalla Polizia Locale di Fiumicino, il primo della cosiddetta “fase 2”. Le contravvenzioni fatte sono due.

“Il nostro obiettivo principale è stato evitare gli assembramenti – spiega la comandante dott.ssa Lucia Franchini -. Le persone hanno voglia di aria e dopo il nuovo decreto è possibile uscire per fare delle passeggiate o l’attività sportiva. Ma è fondamentale continuare a tenere le distanze.

Soprattutto sul Lungomare della Salute – prosegue Franchini – in molti hanno scelto di passare qualche ora tra sabato e domenica. Abbiamo in primo luogo sciolto qualche assembramento, specialmente di giovani seduti sui muretti a consumare cibo da asporto: un comportamento da evitare assolutamente. Devo dire, però, che in linea generale le persone si sono dimostrate molto collaborative e, quando è stato necessario, si sono immediatamente allontanate tra loro.

Le spiagge erano quasi deserte: a parte alcune eccezioni, subito riprese, per il resto le persone hanno rispettato l’ordinanza.

Il nostro compito, in questi giorni – conclude Franchini – è stato soprattutto evitare che le persone, a parte i nuclei familiari, non rispettassero le distanze di sicurezza tra loro. Capiamo la voglia di stare all’aperto, magari mangiando un gelato, ma gli assembramenti e i contatti ravvicinati sono assolutamente da evitare”.