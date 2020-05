Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ill cavalcavia ferroviario di Piazzale Prenestino, nel V Municipio, e quello situato tra via Acqui e Piazza Camillo Re, nella zona di San Giovanni. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinato gli interventi per il rifacimento dell’asfalto su entrambe le carreggiate e dei marciapiedi. Questi interventi hanno una grande importanza per il territorio. Nei giorni scorsi abbiamo completato il restyling dei cavalcavia ferroviari di via Cristoforo Colombo e di via della Muratella, senza dimenticare il grande lavoro eseguito in tempi record alla Galleria Giovanni XXIII. Ogni giorno siamo al lavoro per il futuro della nostra città.