Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Un’ulteriore conferma della volontà dei cittadini di mettersi al servizio degli altri e di rendere questo periodo d’emergenza più semplice da affrontare. Sono molto orgogliosa del modo in cui tanti romani si sono dati da fare organizzando iniziative di vario tipo per supportare gli altri. E voglio fare in modo che il loro operato sia condiviso e raccontato. Sul sito RomaAiutaRoma, infatti, abbiamo creato una sezione per raccogliere alcune ‘belle abitudini’ nate in questo periodo d’emergenza.