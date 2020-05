Raggi: “Proseguono il monitoraggio e la manutenzione dei ponti e dei viadotti della città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Proseguono il monitoraggio e la manutenzione costante dei ponti e dei viadotti della città. Dopo la riqualificazione completa della Galleria Giovanni XXIII interveniamo sul Ponte Tor di Quinto, un’altra infrastruttura strategica del quadrante nord-est di Roma.

Il Dipartimento Lavori Pubblici sta coordinando le operazioni di restyling e potenziamento della struttura del ponte nel tratto tra via del Foro Italico e via dei Campi Sportivi. L’impresa che ha in carico la manutenzione sta lavorando per bonificare il sistema di smaltimento delle acque e impermeabilizzare il fabbricato.