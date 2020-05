Raggi: “Gli operatori di Ama svolgono un lavoro fondamentale per il contrasto al Coronavirus”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni gli operatori di Ama stanno portando avanti un lavoro fondamentale per il contrasto al Coronavirus: la sanificazione delle strade e dei cassonetti della città.

Sono stati quindi completati, in totale, circa 3.500 giri: più di 100 al giorno, con oltre 9 mila cassonetti sanificati quotidianamente con sostanze a base di enzimi naturali “abbatti-odori”. Gli interventi sono garantiti in tutti i Municipi, per i contenitori di tutti i tipi con priorità per quelli dedicati all’organico e all’umido. Ad effettuarli sono gli stessi camion che usiamo per la raccolta e che abbiamo deciso di “rinforzare” con l’acquisto di 51 nuovi mezzi da dicembre 2019 a oggi.