Scanzi: “Il cazzaro verde è proprio al suo minimo storico. Ormai sembra Renzi”

L’incapacità, la mancanza di argomenti, la ripetitività. L’arroganza, il fastidio per le domande vere di Bianca, i toni scortesi con l’intervistatrice. La parte del finto martire, perché tutti ce l’hanno con lui. Insomma: il nulla. È stato ancora un Salvini ai minimi livelli, quello di ieri a Cartabianca. E stranamente non ha neanche ipotizzato di confrontarsi anche con me: evidentemente gli fa ancora male da settembre.

Il cazzaro verde è proprio al suo minimo storico. Ormai sembra Renzi. Por’omo.