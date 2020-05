Frate: “Si alla regolarizzazione, ma equità per tutti”

Mi auguro che in questa fase particolarmente difficile per il nostro Paese, si eviti categoricamente di creare una nuova polarizzazione tra garantiti e non garantiti. La politica tutta è chiamata ad avere un grande senso di responsabilità nei confronti delle fasce più deboli e precarie del nostro Paese.

Io sono assolutamente favorevole a sanare la situazione di irregolarità di tutti i lavoratori stranieri, sia di colf e badanti che assistono le nostre persone con disabilità, sia dei lavoratori dei campi. Bisogna assolutamente rispondere alla perdurante condizione di sfruttamento cui sono sottoposti questi lavoratori, con una paga misera, senza adeguate tutele contrattuali e spesso sottoposti a trattamenti in espressa violazione dei più elementari diritti umani.

Se non tuteliamo chi oggi è più vulnerabile, invisibile allo Stato di diritto, moderno schiavo di una società che troppo spesso gira la faccia dall’altra parte, come possiamo rispondere alle innumerevoli istanze di equità e di giustizia sociale provenienti dal mondo della #scuola, dai liberi #professionisti, dai lavoratori dello #spettacolo, dai #commercianti?

Che questa regolarizzazione sia il simbolo della rigenerata dignità del lavoro e di tutti i lavoratori. Avanti con le scelte coraggiose, facciamo ripartire il Paese.