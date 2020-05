Roma, Comitato pendolari Roma Lido: “Per ora misure di sicurezza rispettate, ma c’è ancora poca gente. Bisogna evitare che si creino problemi quando l’afflusso dei passeggeri aumenterà. Serve un piano regolatore degli orari per diversificare l’entrata dei lavoratori in uffici e fabbriche”

Roberto Spigai del Comitato pendolari Roma Lido

Roberto Spigai del Comitato pendolari Roma Lido è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus per denunciare di essere stata multata ingiustamente dalle forze dell’ordine.

Come influisce la nuova organizzazione dei trasporti nel Lazio sulla linea Roma-Lido, una delle peggiori secondo il rapporto Pendolaria di Legambiente. “Per fortuna la curva di domanda è rimasta piatta -ha affermato Spigai-. La gente ha ripreso in maniera lenta l’attività. Non c’è stato l’assalto ai cancelli. Questo ha permesso di entrare nella fase due in maniera soft. Quello che ci preoccupa e che preoccupa anche l’Atac è cosa potrà succedere nelle prossime settimane con altre riaperture e un afflusso maggiore di persone. Noi del comitato abbiamo avuto 4 incontri in video conferenza in questi giorni affinchè si riescano ad anticipare i tempi. Bisogna che la Regione metta intorno a un tavolo i soggetti principali che offrono lavoro a Roma e faccia un piano regolatore degli orari per diversificare l’entrata e l’uscita dei lavoratori in uffici e fabbriche e l’orario di apertura e chiusura dei negozi. Questo si deve fare prima della riapertura delle scuole”.

Fonte: Radio Cusano Campus