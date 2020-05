Bersani, agire su domanda: casa, territorio, consumi, rottamazione

Come si fa a far ripartire l’economia reale? È questa la domanda da porsi. Io dico che pensare di limitarsi a una politica di incentivi o di trasferimenti alle imprese sarebbe un errore. Qui bisogna risvegliare la domanda, o non ce n’è per nessuno.

Come?

La casa. Un piano di piccole opere sul territorio. Soldi in tasca a chi ha bisogno di consumare e non ha soldi. In più, lo dico a titolo personale e in virtù di un’esperienza, per quel che riguarda la ripartenza industriale la leva più forte e più immediata sarebbe una grande iniziativa di rottamazione a fini ambientali sul parco veicoli per togliere dalle strade dagli euro 0 agli euro 3.

Questo avrebbe un impatto enorme su una serie di filiere industriali.

Naturalmente una misura così andrebbe chiesta e fatta a livello europeo, ma sappiamo per esperienza che se parte uno partono anche gli altri, e quindi riterrei possibile, ripeto a titolo personale, un’iniziativa nazionale che chieda reciprocità anche agli altri paesi.

Con questo insieme di misure noi possiamo garantirci una ripartenza rapida. Limitarsi a trasferire risorse alle imprese senza sollecitare una domanda più o meno organizzata temo sarebbe un’operazione molto limitata e non abbastanza efficace.

Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani a Radio radicale.

Articolo 1 CS