Di Maio: “Stiamo lavorando al piano export per rilanciare le imprese italiane”

Stiamo lavorando al piano export per rilanciare le imprese italiane e difendere il nostro Made in Italy. Dopo esserci confrontati con i rappresentanti del mondo industriale, adesso stiamo stilando i dettagli del piano che avrà l’obiettivo di rilanciare l’immagine del nostro Paese nel mondo.

Questo virus ha provato a metterci in ginocchio, ma l’Italia si sta dimostrando forte. Gli italiani, le nostre imprese, stanno dando dimostrazione di grande coraggio.

Rilanciare il marchio Italia è fondamentale

Lo dobbiamo fare con la consapevolezza che comprare Made in Italy all’estero significa comprare qualità. Le nostre eccellenze ci permetteranno di ripartire, di rimettere in moto la nostra economia, ma lo Stato deve essere pronto a sostenerle offrendo loro tutti gli strumenti utili e necessari per la ripartenza. È quello che stiamo facendo.

Intanto, la prima giornata della fase2 è andata bene, ha prevalso il senso civico dei cittadini.

Se continuiamo così potremo fare grossi passi avanti anche in merito alla riapertura di altre aziende e negozi.

Serve coraggio, tanto coraggio. Agli italiani non manca.

Forza.