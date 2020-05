Scanzi: “Ormai gli italiani lo detestano come nessun altro politico”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Io me lo immagino, Renzi, svegliarsi ogni mattina e cercare il modo per essere ancora più populista e recuperare consenso. Per poi scoprire, ogni giorno, di scendere sempre più nei sondaggi. Persino sotto Calenda. Ormai gli italiani lo detestano come nessun altro “politico”. Stamani deve essersi detto: “Cosa vogliono gli italiani? Il calcio! E allora stamani vo’ dalla Myrta e dico du’ cazzate su serie A e Spadafora. E magari ci butto dentro pure la Raggi e le buche su Roma, così sembro fico!”. Lo ha fatto. E ha perso altri voti. Un calvario straziante.

Por’omo.

(L’accento mancante nel titolo non è mio, ma di chi ha fatto il pezzo. Tenendo però conto che a parlare era Renzi, ritengo che più un refuso si tratti di una sbobinatura fedele).