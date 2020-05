Di Maio: “Vi chiedo di guardare attentamente questa foto”

Così il Ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo agire con senso civico per superare questa crisi. Molto dipende da noi. È impensabile vanificare gli sforzi compiuti fino ad ora. Bisogna onorare chi in prima linea ha combattuto e sta continuando a combattere contro il virus.

Mi riferisco anche ai nostri militari, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, agli autotrasportatori, ai dipendenti dei supermercati e delle farmacie: migliaia di persone che hanno lavorato in piena emergenza, senza mai fermarsi, e che stanno continuando a farlo, per mettere in sicurezza il Paese e per tutelare la vita di tutti gli italiani.