Scanzi: “Come si esce dalla crisi secondo Salvini? Con un bel condono totale…”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Come si esce dalla crisi secondo Salvini? Con un bel condono totale. Lo scrive oggi il cazzaro verde sul Sole 24 ore. Il “capitano” (di che?) ha rilanciato “pace fiscale” e “pace edilizia”. Come riassume il sito del Fatto Quotidiano, Salvini è arrivato a evocare l’uscita dalla Ue nel caso in cui “l’Unione con le sue istituzioni rifiutasse di fare quanto indispensabile per la salvezza delle economie degli Stati membri”. Ovvero, secondo Salvini, il finanziamento monetario del deficit, vietato dai Trattati”.