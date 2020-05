Morte sospetta di un anziano a Vicenza. La denuncia dei familiari

Un’altra morte sospetta legata al coronavirus finisce all’attenzione della Procura della Repubblica di Vicenza. I parenti di un anziano di 88 anni deceduto presso l’ospedale di Santorso si sono infatti rivolti al Codacons per ottenere giustizia a chiarire le cause del decesso dinanzi la magistratura.

FAMILIARI DENUNCIANO DIMISSIONI DA NOSOCOMIO NONOSTANTE CONDIZIONI DI SALUTE CRITICHE

In base alla segnalazione dei parenti l’uomo, positivo al coronavirus, dopo un primo ricovero presso l’ospedale di Santorso sarebbe stato dimesso in data 9 marzo, nonostante le sue condizioni di salute fossero tutt’altro che buone: il paziente manifestava infatti tosse, vomito e diarrea, al punto che i suoi familiari, una volta riportato a casa, si sono visti costretti a contattare il 118 e portare nuovamente l’anziano in ospedale, dove è deceduto il 26 marzo.

I dubbi dei familiari riguardano proprio i motivi che hanno spinto la struttura a dimettere l’anziano nonostante le condizioni di salute fossero molto critiche, e attraverso una segnalazione inviata ora alla Procura della Repubblica di Vicenza chiedono di fare chiarezza sulle cure e sull’assistenza prestate dal nosocomio.

Il Codacons – che si costituirà parte offesa in una eventuale indagine della magistratura chiedendo, in caso di irregolarità, di procedere per dolo eventuale – ricorda a tutti i parenti delle vittime da coronavirus che sul sito dell’associazione è disponibile il questionario per segnalare carenze, omissioni e ritardi nelle cure e nelle terapie da parte degli organi sanitari.

Codacons CS