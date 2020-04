Di Maio: “C’è tanta rabbia, lo comprendo, ma dobbiamo continuare a tenere i nervi saldi e a rispettare le regole”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

È un momento difficile, forse uno dei più difficili della nostra storia. C’è tanta rabbia, lo comprendo, ma dobbiamo continuare a tenere i nervi saldi e a rispettare le regole. Senso civico e buon senso ci guideranno al meglio in questo percorso. Fa male, tuttavia, e non possiamo nascondercelo, vedere andarsene i nostri cari, soprattutto se già afflitti da problematiche, se in condizioni di fragilità, come ad esempio lo sono le persone anziane.

In queste ore i Carabinieri del Nas, che ringrazio, hanno svolto perquisizioni in diverse Rsa in tutta Italia, dove migliaia di persone sono state contagiate e hanno perso la vita. Ci sono delle indagini in corso e sarà la magistratura a fare luce su quanto accaduto, ma è evidente che c’è stato un problema di fondo. Questa è una società che deve poter pensare ai giovani, alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese, al futuro. Ma ciò non significa che è legittimo dimenticarsi di chi giovane lo è stato, di chi una famiglia l’ha cresciuta, di chi un’impresa l’ha fondata, di chi per anni ha lavorato sodo per permetterci di vivere, oggi, sereni e in libertà. Non possiamo trascurare il passato o ignorare il presente. La vita è un bene superiore, ha un valore incondizionato, assoluto. I nonni, gli anziani, sono un patrimonio per figli, nipoti, intere famiglie. In questa crisi stiamo riscoprendo i valori di una società che deve preservare la vita prima di ogni altra cosa. Non dimentichiamocelo.