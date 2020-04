Fornaro, giusta prudenza del governo su Fase 2

I dati provenienti della Germania che indicano una ripresa dell’epidemia Covid19, confermano la giustezza della scelta di prudenza adottata dal Governo per la fase 2, anche se saranno necessari alcuni pragmatici correttivi così come è avvenuto per i precedenti Dpcm.

Lo afferma il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro

Dal 4 di maggio si inizierà a ripartire secondo un piano progressivo che deve necessariamente tenere conti delle indicazioni degli scienziati sui rischi connessi alle diverse attività produttive e commerciali. La politica deve avere l’ultima parola, ma non può ignorare la scienza come invece fanno i sostenitori più o meno espliciti di un incontrollato liberi tutti: siamo ancora in emergenza sanitaria, mai dimenticarlo, conclude Fornaro.

