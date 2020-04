Sono oltre 200mila i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza.

Sono 201.505 i casi totali, con un aumento di 2.091 unità rispetto a ieri.

In tutto hanno perso la vita 27.359 persone, di cui 382 nelle ultime 24 ore.

Continuano a diminuire i pazienti attualmente positivi, 608 in meno rispetto a ieri per un totale di 105.205. Cala il numero delle persone in terapia intensiva (1.863, -93).