Arcuri: “Pronti a produrre 25 milioni di mascherine al giorno”

“Non siamo ancora al 25 aprile di questa guerra. Il virus è indebolito ma non è sconfitto. La vittoria non arriverà per decreto ma dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti, soprattutto nei prossimi giorni”.

Pronti alla distribuzione

“Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che ci verranno richieste, tutte le mascherine che serviranno a gestire la fase due. Dico di più: un grande paese non può dipendere per sempre dalle speculazioni. Men che meno può dipendere dalle guerre commerciali e da speculatori senza scrupoli. Noi siamo un paese del G7, siamo abbastanza per riuscire a cavarcela da soli”. “Abbiamo distribuito finora 138 milioni di mascherine, la disponibilità delle Regioni è di 47 milioni. Distribuiremo le mascherine alla pubblica amministrazione, ai trasporti pubblici, alle forze dell’ordine e a tutti i componenti del sistema pubblico che riprenderanno a vivere dal 4 maggio”.

Produrremmo 25 milioni di mascherine al giorno

“Utilizzeremo un’altra grande azienda italiana per produrre mascherine, non avremo solo riconversione di nuovi impianti con Cura Italia ma anche l’acquisto da parte dello Stato per avere macchine che servono a produrre. Presto ne produrremo 25 milioni al giorno e non dipenderemo più dalle importazioni. Nelle prossime ore fisseremo il prezzo massimo per la vendita delle mascherine“.