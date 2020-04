Crolla l’artigianato a Venezia

Nel primo trimestre di quest’anno il numero complessivo delle aziende artigiane presenti in provincia di Venezia è diminuito di 122 unità. Questo risultato è stato ottenuto a seguito di 430 nuove iscrizioni e di 552 cessazioni avvenute presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la situazione è leggermente peggiorata: nel primo trimestre dell’anno scorso il saldo era stato più contenuto e pari a -86.

“Quando si faranno sentire anche gli effetti negativi del Covid 19, l’artigianato rischia di subire una contrazione pesantissima, in particolar modo nei piccoli Comuni. Molte attività – segnala il Presidente Roberto Bottan – a fronte dell’azzeramento degli incassi, degli affitti insostenibili e di una pressione fiscale eccessiva, non reggeranno il colpo e saranno costrette a chiudere. Se la ripartenza di tutti i settori non avverrà entro il prossimo mese di maggio, è verosimile che entro quest’anno il numero complessivo delle aziende artigiane presenti nel nostro territorio scenderà di almeno il 20-25 per cento”.

Dalla CGIA fanno sapere che chi è stato costretto a chiudere per decreto dallo scorso 12 marzo a causa del Covid-19 è allo stremo. Orafi, sarti/abbigliamento, pasticcerie, gelaterie, calzolai, barbieri, parrucchieri, estetiste, edili, fioristi, fabbri, metalmeccanici, etc., attendono di poter riaprire per recuperare nella seconda parte dell’anno almeno una parte dei mancati incassi persi fino ad ora.