Scanzi: “Se avessimo questa destra al governo…”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Se avessimo questa destra al governo, accadrebbero cose meravigliose. Tipo:

1) Pieni poteri “alla Orban”, con la scusa della pandemia da combattere.

2) Ministri avvincenti tipo La Russa, Santanché e gasparri.

3) Un Capo dello Stato imposto da una destra che, se fossimo andati a elezioni dopo il Papeete come ci consigliavano i salviniani inconsapevoli (tipo Maria Antonietta Aprile o l’erede querulo di Montanelli confinato all’Huffington Post), avrebbe goduto oggi di una maggioranza bulgara. Dunque avrebbe eletto chi gli pareva. Tipo chi? Tipo Littorio Ginger Ale Feltri. Quello che, da mesi (anni), insulta il Sud e non solo il Sud. Scherzo? No. Nel 2015, quando poi fu eletto Mattarella, Salvini & Meloni proposero veramente Vittorio Feltri al Quirinale. Ed erano pure seri.

“Una destra peggio che da noi, solo l’Uganda” (semi-cit).

P.S. Il nuovo Capo dello Stato si voterà nel 2022. Quindi, se Renzi farà cadere il governo, il rischio si ripresenterà. Ricordatevelo.