RSA Lombardia, emergono responsabilità dolose. Indagini in corso

Sul caso dei decessi registrati presso le Rsa della Lombardia stanno finalmente emergendo le responsabilità dolose di chi, omettendo di adottare le necessarie misure a tutela della salute dei pazienti, si è reso colpevole delle morti di centinaia di anziani degenti. Lo afferma il Codacons, che chiede oggi alle Procure della Lombardia che stanno indagando sui decessi di disporre, laddove necessario, la misura dell’arresto per soggetti e funzionari responsabili.

INTANTO IL CODACONS DENUNCIA FONDAZIONE DON GNOCCHI PER ILLECITA SOSPENSIONE DEI LAVORATORI

Crediamo ci siano elementi sufficienti per disporre l’arresto di chi, in spregio delle più basilari norme a tutela della salute umana, ha messo a rischio la vita di centinaia di anziani e li ha condotti alla morte – spiega il Codacons – Le responsabilità non sono solo da ricercare all’interno delle case di riposo, ma vanno estese agli organi pubblici che non hanno fornito le Rsa di dispositivi e strumenti adeguati per tutelare la vita dei pazienti.

Intanto il Codacons presenterà oggi un esposto alla Procura di Milano contro la Fondazione Don Gnocchi che ha sospeso dal servizio i lavoratori che avevano denunciato carenze presso la struttura sul fronte della prevenzione dei contagi.

E’ ABUSO D’UFFICIO E VIOLENZA PRIVATA

Se confermato tale abnorme decisione, si tratterebbe di un evidente abuso a danno dei dipendenti della struttura – afferma l’associazione – Per tale motivo presentiamo oggi un esposto in cui si chiede alla magistratura di aprire una nuova indagine sulla Fondazione Don Gnocchi alla luce delle possibili fattispecie di abuso d’ufficio e violenza privata verso i lavoratori.

Intanto l’associazione sta raccogliendo sul sito www.codacons.it i questionari dei parenti delle vittime da coronavirus, che possono denunciare carenze e omissioni presso Rsa e strutture sanitarie della regione.

