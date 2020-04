10 anni fa l’inizio della fine della destra europeista, moderna e riformista

Sono trascorsi 10 anni dalla famosa resa dei conti tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi.

“Gianfranco, se vuoi fare politica, noi ti accogliamo a braccia aperte: dimettiti, vieni a farla nel partito e non da presidente della Camera!” disse Berlusconi (oggi, però, non dice nulla quando la Presidente Casellati prende decisioni politiche…).

Il buon Fini rispose, riferendosi alla prescrizione breve così: “Non dobbiamo mai dare nemmeno l’impressione di voler garantire sacche d’impunità. E a volte quest’impressione c’è, Silvio!”.

Quei momenti segnarono l’inizio della fine della parabola di Fini

Il metodo Boffa abbinato alla vicenda della casa di Montecarlo insieme a scelte politiche poco lungimiranti, furono gli ingredienti che portarono la sua destra dal 13% allo 0,4%. 10 anni in politica sono due ere geologiche ma il passato, alle volte, serve per comprendere il presente.

Fini è stato l’uomo che ha guidato il mio cammino politico giovanile

In piena Tangentopoli, avevo da poco compiuto 18 anni, mi avvicinai al Msi-Dn e lui ne era il segretario; nei suoi discorsi vedevo tante frecce contro quel sistema marcio che aveva letteralmente depredato l’Italia dove chi condannava a morte i pazienti con sacche di sangue contagiate non provava vergognava.

Un sistema che si rese complice dei mandanti dell’uccisione di due dei suoi uomini migliori. In Fini e nel suo Msi vedevo un punto di riferimento per fare quella rivoluzione che tanto sarebbe servita, a mio parere, alla nazione.

Ero finiano ma non un fascista

Certo ero “incendiario”, ma Fini, con le sue parole era quel pompiere che sapeva tenere sotto controllo, senza spegnerli ma senza neanche farli espandere oltremodo, gli incendi inevitabili di tanti come me in quel periodo. Nel 1994 apprezzai la svolta di Fiuggi perché, finalmente, la destra da nostalgica divenne innovatrice, non più vittima dei propri rimpianti bensì fautrice di nuove azioni per il futuro.

Ricordo che già nei mesi precedenti nella svolta di Fiuggi iniziarono a scomparire dai circoli e dalle sedi territoriali del partito i cimeli legato al fascismo.

Qualche malumore ci fu così come ci furono degli abbandoni; la stragrande maggioranza, però, accolse la svolta con entusiasmo e giorno dopo giorno aumentavano i consensi intorno ad Alleanza Nazionale.

Va anche detto che alcuni, per mero opportunismo, passarono in brevissimo tempo dall’essere devoti del Duce ad essere democristiani; la parola camerata venne sostituita con la parola “armonia”.

Da “Fini-Fini sei il nostro Mussolini” a “Franza o Spagna purché se magna”.

Fini incarnava un’ideale politico che faceva della destra il punto di raccordo tra la tradizione e la modernità

Per noi lo stato doveva garantire ai suoi cittadini pari opportunità ma al tempo stesso doveva premiare i più meritevoli, senza dimenticare chi rimane indietro in questo percorso. Una meritocrazia frutto di un utopico incrocio tra liberismo e socialismo.

Dal 1994 al 2014 ho ricoperto vari ruoli politici, mi sono candidato per A.N. alle elezioni del mio quartiere e ho girato tutto lo stivale per ascoltare i comizi di Fini. Credevo così tanto nelle mie idee che mi spendevo in prima persona.

I vizi della prima repubblica

Man mano, però, che passavano gli anni notavo che i vizi che caratterizzavano i partiti della prima repubblica divenivano il fiore all’occhiello di alcuni, specie di quelli dell’armonia.

Attorno a Fini si creò un gruppo di nani e ballerine, servi non sciocchi, lacchè e scendiletto umani in cerca di prebende e potere.

Il potere: l’inebriante profumo che fa venire la vista ai ciechi!

In tanti, da amanti delle opere di Tolkien, al modello Frodo Baggins preferirono quello di Gollum, perché forse più consono alla loro natura. A mio avviso, fu il potere ad inebriare la testa del generale e dei suoi colonnelli che da un giorno all’altro si trovarono senza un esercito. Comandare è meglio che fottere: l’errore di Fini fu quello di non aver resistito al profumo del potere.

Beh, qualcuno ha avuto il merito di riciclarsi nei partiti che tanto disdegnava quando interpretava meravigliosamente il ruolo di cagnolino scodinzolante del Gianfry; chapeau!

Mi venne lo schifo perché tra amanti piazzate e da piazzare, mantenuti, figli e figlie di padrini che improvvisamente si trovavano a ricoprire incarichi di rilievo, anche i raccomandati trovarono immorale quel modo di fare politica.

Fini tradì quelli come me che vedono nella politica un modo per servire il paese e non un modo per favorire i propri interessi.

Come detto il passato insegna a capire il presente: la storia si ripete prima come tragedia poi come farsa.

Oggi, purtroppo, si sente la mancanza di una destra moderna, europeista e riformista

La farsa alla quale assistiamo ultimamente se da un lato mi fa ridere, dall’altro la trovo pericolosa. Gli stessi uomini dell’armonia non solo hanno rinnegato Fini ma sono autori di un rigurgito post fascista che reputo molto pericoloso. Hanno una spasmodica voglia di riciclarsi ma come i rifiuti, anche se cambiano le etichette che hanno appiccicate, alla fine sempre nel medesimo bidone vanno. Nelle sedi istituzionali fanno tanto i ligi, ma già sui social emerge la loro natura prevaricatrice e violenta.

Le diversità vengono viste come nemiche della loro auto proclamata superiorità

Si professano praticanti cattolici e manifestano per la famiglia classica il tutto, però, con un divorzio alle spalle e qualche figlio avuto fuori dal matrimonio. Il massimo lo raggiungono quando puntano sulla coerenza, il loro asso piglia tutto.

Rido perché in molti di quelli che oggi parlano di coerenza sono stati i primi a tirare la giacca a Fini dopo la svolta di Fiuggi pur di avere una candidatura o un incarico.

Ieri: il fascismo? Appartiene alla storia.

Oggi: il Fascismo? E’ un fenomeno complesso.

Per non farsi mancare nulla c’è anche quello per il quale il nazismo ebbe il suo fascino.

Agli amanti della coerenza ricordo che questa altro non è che l’ossessione delle piccole menti. Il voler essere coerenti in modo troppo ricercato è qualcosa di innaturale all’essere umano.

Soprattutto il chi che eravamo ieri non è la stessa persona del chi siamo oggi, e pretendere di essere coerenti con un fantasma di se stessi (ciò che eravamo ieri) non è una buona strada verso l’integrità e verso la felicità.

Coerenti, poi, in cosa?

Nel sostenere il diritto alla pensione con la legge Fornero, nel rispettare le donne scambiando come nipote di Hosni Mubarak una minorenne nelle mani del drago oppure di tutelare i diritti degli italiani con il pareggio di bilancio?

Appunto, la farsa.