Fisco. Paolo Capone, Leader UGL: “Subito riduzione del carico fiscale a sostegno del tessuto produttivo italiano”

“Auspico che nel decreto ‘aprile’ l’Esecutivo mostri maggiore coraggio adottando misure orientate alla semplificazione delle regole attuali, ampliando le compensazioni fiscali e operando una poderosa riduzione del cuneo fiscale che incida in modo significativo sulla busta paga dei lavoratori. In tal senso, il Governo deve intervenire a sostegno del tessuto produttivo italiano varando una imponente riduzione del carico fiscale.

Agire in particolare sulla leva fiscale

In una fase drammatica per l’economia del Paese occorre agire in particolare sulla leva fiscale, per favorire la ripresa e supportare le piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del Sistema Italia. L’iniquità del fisco è purtroppo uno dei mali che danneggiano la libera iniziativa privata in Italia. Questa crisi deve essere un’occasione per mettere mano e rivedere anche la politica tributaria per far ripartire il Paese”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle misure necessarie per far fronte all’emergenza economica legata alla pandemia Covid-19.