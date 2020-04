Compleanno a domicilio: le torte di Gaetano Nicoletta “Pastry Chef” uniscono gli amici in quarantena

La quarantena mette a dura prova gli affetti, isolati in case che iniziano a sembrare molto piccole e costretti a sconvolgere la quotidianità del pre – Coronavirus: niente, dunque, incontri sociali, abbracci e ricorrenze da festeggiare insieme. Ma, durante questa fase, viene in soccorso l’estro del Pastry Chef Gaetano Nicoletta. L’eclettico pasticciere tira fuori dal cilindro l’idea del compleanno a domicilio. Il festeggiato sceglie la torta e comunica i nomi e gli indirizzi dei propri invitati “virtuali” a cui far recapitare una piccola riproduzione del dolce.

Un piccolo angolo felice tra le mura domestiche

Il giovane professionista provvederà, poi, attraverso una partnership stretta con la società di food delivery Il Genio, a consegnare a domicilio quanto realizzato per ricreare un piccolo angolo felice tra le mura domestiche, come se le persone più care fossero proprio lì. Magari ricorrendo a una videochiamata di gruppo in cui il protagonista spegne le candeline e amici e parenti cantano il tradizionale “Tanti auguri”.

“L’ispirazione è nata una sera mentre parlavo con una mia amica la quale mi ha illustrato il progetto di un’altra Pastry Chef – dichiara Gaetano Nicoletta -. Così, ho subito ‘fatto mio’ questo senso di legame virtuale che nasce grazie ai social e al web. Ogni monoporzione sarà identica alla torta del festeggiato e avrà accanto un bigliettino con gli auguri personalizzati e l’hastag #distantimauniti…sempre”.

Per avere maggiori informazioni e prenotare, basta chiamare il numero 324/6127543 oppure inviare un’email a gaetanonicolettapastry@gmail.com o, ancora, scrivere un messaggio privato sui canali social:

Fb: Gaetano Nicoletta;

Instagram: Gaetano Nicoletta Pastrychef.

Chi è Gaetano Nicoletta

Gaetano Nicoletta, classe 1986, dopo la laurea in filosofia, ottiene il diploma di cuoco di primo livello e quello da pasticciere. Dopo anni di esperienza in Emilia Romagna, è tornato a Crotone, sua città natale, per diventare libero professionista e avviare diverse attività nel campo della ristorazione e della consulenza.