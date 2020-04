Di Maio: “L’Unione Europea deve pensare a una ricostruzione”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

L’Unione Europea deve pensare a una ricostruzione. È il momento dell’unità, non della sfiducia.

Stiamo continuando a reperire aiuti all’estero attraverso la nostra rete diplomatica e al tempo stesso stiamo studiando come far ripartire il nostro Paese, non appena ci saranno le condizioni dal punto di vista sanitario.